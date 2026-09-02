В Ставрополе прибыль организаций достигла 18,7 млрд рублей за первые 6 месяцев

Организации Ставрополя за январь—июнь 2026 года получили 18,689 млрд руб. прибыли — это максимальный показатель среди городских округов края. Совокупный убыток составил 5,063 млрд руб., а сальдо прибылей и убытков — 13,626 млрд руб. Это следует из материалов Северо-Кавказстата о финансовых результатах деятельности организаций Ставрополья, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ставрополе 69,6% организаций были прибыльными, 30,4% — убыточными. Сальдо прибылей и убытков оказалось на 5,5% выше, чем годом ранее.

Второй по величине положительный результат среди городских округов зафиксирован в Ессентуках. Прибыль организаций составила 3,886 млрд руб., убыток — 157,9 млн руб., сальдо — 3,729 млрд руб. По сравнению с январем—июнем 2025 года оно выросло на 14,2%. Доля прибыльных организаций составила 70,3%.

В Кисловодске прибыль составила 3,278 млрд руб., убыток — 903,8 млн руб., сальдо — 2,374 млрд руб. Прибыльными были 57,6% организаций, убыточными — 42,4%. Сальдо составило 68,6% от уровня прошлого года, то есть снизилось на 31,4%.

В Железноводске организации получили 1,05 млрд руб. прибыли и 130,1 млн руб. убытка. Сальдо составило 919,7 млн руб. При этом убыточными были 52,9% организаций — максимальная доля среди городских округов.

Отрицательное сальдо сложилось в Невинномысске, Пятигорске и Лермонтове. В Невинномысске прибыль организаций составила 1,9997 млрд руб., однако убыток достиг 7,636 млрд руб., из-за чего сальдо составило минус 5,636 млрд руб. Доля убыточных организаций — 35,6%.

В Пятигорске прибыль составила 1,5844 млрд руб., убыток — 7,2632 млрд руб., сальдо — минус 5,6788 млрд руб. Прибыльными были 69,5% организаций, убыточными — 30,5%.

В Лермонтове сальдо прибылей и убытков составило минус 923,1 млн руб. Доля прибыльных организаций достигла 60%, убыточных — 40%.

Таким образом, из семи городских округов края четыре получили положительное сальдо, а три — отрицательное. Наиболее крупный положительный результат зафиксирован в Ставрополе, наиболее крупный отрицательный — в Пятигорске.

Валерий Климов