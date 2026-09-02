Через месяц вступает в силу закон о платформенной экономике, который призван зарегулировать стремительно растущую отрасль. Платформенная экономика приблизилась к отметке в 10% российского ВВП. Как дальше будут развиваться такие площадки? Появятся ли новые игроки после того, как заработает регулярная норма? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с первым заместителем председателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Что такое платформенная экономика? Насколько велик ее масштаб?

— Масштаб — почти 20 трлн руб., 12 млрд заказов и 8,5% от ВВП. При этом вклад в сам ВВП на самом деле чуть более скромный, от 3% до 5%. Но важно понимать, что такое платформенная экономика. Платформенная экономика — это, по сути, новый экономический уклад, если можно сказать, части экономики, где в одном месте встречаются и продавец, и покупатель.

Что еще важно, такие площадки позволяют снижать так называемые транзакционные издержки. Как управляется обычное предприятие? Чем больше масштаб бизнеса, тем больше управленцев, специалистов необходимо. И постепенно эффективность снижается. Это называется «эффект Коуза». Рональд Коуз, американский ученый, который получил Нобелевскую премию ровно за это — объяснение, почему предприятие не может расти бесконечно. В платформенной экономике не так. Там вместо менеджеров алгоритмы, и, в общем-то, это позволяет получить сильное масштабирование бизнеса.

— Помимо цифр, есть еще немаловажный, а, может быть, даже и более важный аспект — это вовлеченность человеческого ресурса в эту отрасль. И здесь цифры еще более поражающие. Если брать последние исследования Высшей школы экономики, то доля людей, так или иначе, связанных с платформенной экономикой и либо в полной мере, либо частично в нее вовлеченных, превышает четверть от всего работающего населения России, а это около 75 млн человек. Таким образом цифра иногда превышает 20 млн, согласно данным ВШЭ. Масштаб действительно поражает.

— Здесь надо понимать, что на платформах возможна и эпизодическая занятость. Поэтому если говорить про исследование, на которое вы ссылаетесь, то на самих платформах работают от 1,5 млн до 3 млн человек как постоянно занятые. Все остальное — это эпизодическая занятость, дополнительная работа, подработки и так далее.

И, конечно, порядка 20 млн человек в пике, которые получают дополнительную или эпизодическую занятость на платформах, это очень большой показатель. При этом в том же исследовании очень интересны мотивы, почему люди туда приходят. 36% — из-за того, что нет альтернатив. И 34%, допустим, нашли работу на платформе с подходящим графиком. На самом деле это очень здорово, для экономики это большой плюс, потому что это повышает ее способность получать все лучшее от рабочей силы.

— Как платформенная экономика, на ваш взгляд, меняет связи в экономике глобальной?

— В первую очередь, конечно, сокращаются цепочки. То есть если мы посмотрим обычную торговую трансакцию от покупателя до производителя, то увидим, что идет сначала оптовик, потом розничник, потом логист. В платформенной экономике это все схлопывается. По сути, есть один контрагент — платформа. Здесь свои и плюсы, и минусы, но для покупателя здесь больше плюсов, потому что площадка управляет и логистикой, и отторговывает скидки у производителя, проводит еще ряд трансакций. Таким образом получается огромнейший эффект масштаба, потому что мы говорим про миллиарды трансакций. Потребитель, в свою очередь, получает хорошую выгоду. За прошлый год количество заказов составило порядка 12 млрд.

— Масштабирование происходит в последние годы очень стремительными темпами. Как вам кажется, как долго еще продлится это движение вверх? Или же мы стоим на пороге выхода на плато?

— Каждая технология имеет бурный рост и потом точку насыщения, выход на плато. Я думаю, что рост будет продолжаться еще примерно год-полтора, и потом платформенная экономика будет выходить на плато.

— Позвольте вернуться к тому, с чего мы начали, а именно — ко вступлению в силу закона о платформенной экономике. Что он поменяет в иерархии основных игроков? И, учитывая те вызовы и риски, с которыми основные игроки столкнулись, стоит ли нам ждать, скажем так, передела рынка и выхода на первый план новых игроков? Или же это незначительные потрясения, которые не в состоянии сдвинуть тех, кто уже заявил о себе и завоевал определенное место под солнцем?

— На наш взгляд, закон достаточно выверенный, поддерживает основных игроков, которые есть на рынке, при этом дает возможность развиваться и тем, кто только хочет заявиться. Поэтому мы не думаем, что произойдут какие-то большие изменения на рынке.

— То есть те 11 игроков, которые зафиксированы в этом законе, они и продолжат двигать платформенную экономику вперед?

— Речь про тех, кто сейчас является лидерами?

— Да.

— Искренне желаю коллегам оставаться дальше лидерами, но на любом растущем рынке всегда может появиться новый челленджер, который бросит вызов и будет пытаться разрушить ту или иную бизнес-модель.

— В условиях появления регуляторики это будет сделать проще? Или же изменение статус-кво на рынке больше характерно для тех правовых джунглей, в которых пребывала платформенная экономика в последние годы?

— Я думаю, что здесь надо больше говорить про упорядочивание того, что уже сложилось. Законодатели подошли очень аккуратно, как мне кажется, к этой теме. Мы должны говорить про disrupt со стороны технологий. Это в первую очередь агентная экономика. То есть это большой вызов для платформенной экономики, следующий ее шаг. И игроки, которые первые к ней приспособятся, соответственно, выиграют.

Что такое агентная экономика? Каждый, я уверен, хорошо знаком с искусственным интеллектом, большими языковыми моделями. Многие уже пытались создать, так или иначе, (если, кстати, не пытались, обязательно попробуйте) создать своего агента в большой языковой модели. То есть, по сути, речь про набор промптов, скриптов, которые действуют в интересах человека. Сейчас вы можете написать что-то очень простое, чтобы агент прошелся и сделал анализ, например, провел закупку самого дешевого кофе с определенными характеристиками. Дешевый значит не плохой, а лучший в соотношении цена-качество.

Агент заходит на соответствующие сайты, выбирает, предлагает вам короткий список, вы соглашаетесь с каким-то вариантом, и совершается покупка. То есть, в принципе, следующий шаг изменений — это сценарий, при котором вам не надо ходить на маркетплейс, а персональный помощник сделает это за вас, если уже знает ваши предпочтения. Также можно делать обзор рынка и давать какое-то уже короткое предложение. Это справедливо и для B2C, и для B2B-рынка.

Так что, конечно, это огромнейший вызов для платформенной экономики, потому что на саму площадку пользователю не надо идти. И пока нет четкого ответа, будет ли открывать платформа свои API, то есть возможность доступа для такого рода агентов, или будет создавать своих. Очевидно, коллеги делают своих. Здесь происходит конкуренция агентов, конкуренция платформенной экономики и так далее.