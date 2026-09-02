Шпаковский округ Ставрополья стал самым убыточным по финансовому результату организаций

Шпаковский округ Ставропольского края по итогам января—июня 2026 года получил самое крупное отрицательное сальдо прибылей и убытков среди муниципальных округов региона — 3,02 млрд руб. Прибыль организаций составила 1,26 млрд руб., тогда как совокупный убыток достиг 4,28 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах Северо-Кавказстата о деятельности организаций Ставрополья, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

При этом убыточными были только 32,3% организаций округа, тогда как доля прибыльных составила 67,7%. Таким образом, отрицательное сальдо сформировалось при том, что прибыльные организации составляли почти две трети от общего числа компаний, вошедших в статистику.

По объему убытков Шпаковский округ также заметно выделился среди муниципальных территорий края. В Советском округе совокупный убыток составил 892,7 млн руб., а прибыль — 281,3 млн руб., в результате чего сальдо достигло минус 611,4 млн руб. В Курском округе убыток составил 195,2 млн руб. при прибыли 28,1 млн руб., сальдо — минус 167 млн руб.

В Левокумском округе сальдо составило минус 61,3 млн руб., в Петровском — минус 54,4 млн руб., в Андроповском — минус 41,2 млн руб. В этих территориях доля убыточных организаций составляла соответственно 66,7%, 50% и 40%.

На другом полюсе оказался Минераловодский округ, где сальдо прибылей и убытков составило 3,106 млрд руб. Прибыль организаций достигла 4,156 млрд руб., а убыток — 1,05 млрд руб. Доля прибыльных организаций составила 58,8%, убыточных — 41,2%.

Крупное положительное сальдо также зафиксировано в Изобильненском округе — 2,044 млрд руб., Новоалександровском — 1,532 млрд руб., Нефтекумском — 1,515 млрд руб. и Кочубеевском — 1,31 млрд руб.

В целом по краю за январь—июнь организации получили 50,33 млрд руб. прибыли, а совокупный убыток составил 31,7 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков достигло 18,63 млрд руб. Прибыльными были 67,8% организаций, убыточными — 32,2%.

При сравнении с январем—июнем 2025 года сальдо по краю составило 43,4% от прошлогоднего уровня. В статистике Северо-Кавказстат отдельно уточняет, что темпы изменения сальдированного финансового результата рассчитываются по сопоставимому кругу организаций, а прочерк в показателе означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах сальдированный результат был отрицательным.

Валерий Климов