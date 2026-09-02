Треть организаций Ставрополья оказались убыточными по итогам полугодия

В Ставропольском крае 32,2% организаций по итогам января—июня 2026 года завершили период с убытком. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Прибыльными за первое полугодие были 67,8% организаций, включенных в наблюдение. Совокупная прибыль составила 50,33 млрд руб., убыток — 31,7 млрд руб. Сальдо прибылей и убытков сложилось положительным и составило 18,63 млрд руб.

Доля убыточных организаций заметно различалась по территориям края. Среди городских округов наиболее высокая она зафиксирована в Железноводске — 52,9%. Таким образом, убыточными оказались более половины организаций, попавших в статистику по этому городу. При этом прибыль получили 47,1% организаций.

В Кисловодске доля убыточных организаций составила 42,4%, в Невинномысске — 35,6%. В Пятигорске этот показатель составил 30,5%, в Ставрополе — 30,4%.

Среди муниципальных округов самая высокая доля убыточных организаций отмечена в Левокумском округе — 66,7%. В Георгиевском округе она составила 53,8%, в Петровском — 50%, в Апанасенковском — 41,7%, в Красногвардейском — 40%.

При этом в ряде округов доля убыточных организаций была значительно ниже. В Труновском и Туркменском округах убыточных организаций в первом полугодии статистика не зафиксировала: доля прибыльных предприятий там составила 100%.

В Буденновском округе убыточными были 17,4% организаций, в Новоалександровском — 19%, в Предгорном — 20%. В Кочубеевском округе доля убыточных организаций составила 22,2%, в Степновском — 25%.

На финансовые результаты отдельных территорий повлиял значительный объем убытков. В Невинномысске организации получили 7,636 млрд руб. убытка при прибыли 1,9997 млрд руб., в Пятигорске убыток составил 7,2632 млрд руб. при прибыли 1,5844 млрд руб.

В целом по краю статистика показывает, что при положительном сальдо прибылей и убытков почти треть организаций завершила первое полугодие 2026 года с отрицательным финансовым результатом.

Валерий Климов