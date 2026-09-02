Крупный пожар на Электролесовской в Волгограде потушен

Пожар на ул. Электролесовской, 35 в Волгограде ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 3,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Сообщение о пожаре МЧС получило в обед 2 сентября. По информации V1.RU, возгорание в вещевом отделе «Лидера», предположительно, из-за короткого замыкания вспыхнуло пластиковое покрытие потолка. Огонь перекинулся на соседний дискаунтер «Светофор». Сотрудница «Лидера» вывела людей из горящего здания через служебный выход, жертв нет.

К тушению были привлечены 46 человек личного состава и 17 единиц техники. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС.

Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха в жилой застройке, попавшей в зону влияния пожара — на улицах 35-й Гвардейской, Стахановской и Краснопресненской. Пробы атмосферного воздуха для исследования на содержание продуктов горения отобрала аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области».

Нина Шевченко