«Малый и средний бизнес всегда ищет новые возможности»

Почти на 1,5 трлн руб. ВТБ выдал кредитов малому и среднему бизнесу, нарастив этот показатель более в чем в полтора раза год к году. Как банк помогает МСБ? И какие меры поддержки оказывает бизнесу на фоне проблем с логистическими центрами крупных маркетплейсов? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил с членом правления ВТБ Русланом Ерёменко на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Прежде всего хочется понять, как меняется поведение малого и среднего бизнеса в сложившихся условиях? Каков запрос сегодня?

— Действительно, несмотря на объективные сложности сегодня в экономике, наш портфель растет в сегменте среднего и малого бизнеса. Если посмотреть на выдачи год к году, то они увеличились на 70%. Объем предоставленных средств в этом году составил почти 1,5 трлн руб. С одной стороны, бизнес, конечно, объективно учитывает ситуацию. Но, с другой, МСБ — подвижный сегмент, он всегда ищет новые возможности, и они сегодня сохраняются. В первую очередь, конечно, это отрасли, связанные с импортозамещением и проектами, которые здесь реализуют наши клиенты.

Доля инвесткредитов в портфеле тоже держится где-то на уровне 33%. Это говорит о том, что инвестиционный спрос тоже сохраняется. Это заметно в сферах промышленности, логистики, строительства, агропромышленного комплекса.

— Какие продукты для бизнеса на сегодня востребованы?

— Сегодня сохраняется активная работа на рынке депозитов. За первое полугодие этого года предприниматели сегмента малого и среднего бизнеса провели 7 млн депозитных сделок. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть объемы не падают.

При этом наши предприниматели заработали на депозитных сделках более 220 млрд руб., что, конечно, весомая цифра. И сегодня используются и проценты с депозитов в качестве средств для пополнения оборотных средств. Наши предприниматели научились управлять свободными деньгами.

Очень популярно размещение так называемых овернайтов на одну ночь. Это короткий депозит. Я думаю, что даже в режиме продолжающегося снижения ключевой ставки (мы на это, конечно, сильно надеемся) интерес к депозитам тоже сохранится. И мы замечаем и более профессиональное использование средств. То есть они размещаются на четкие сроки с максимальными возможностями для клиента. Так что этот рынок и операции для нас тоже представляют очень большой интерес. Несомненно, мы будем развивать и депозитные продукты.

— Какие программы поддержки МСП есть у ВТБ?

— В июле ВТБ одним из первых банков запустил для клиентов-селлеров Wildberries комплекс мер поддержки. Они направлены, конечно же, на снижение финансовой нагрузки. То есть мы делаем очень оперативную реструктуризацию тех кредитов, которые есть у предпринимателей. Кроме того, меры поддержки направлены в целом на сохранение, восстановление деятельности компаний-селлеров Wildberries в текущих условиях. Мы получили свыше 100 заявок за короткий период времени, в целом они уже практически все удовлетворены. Рассматриваются они на индивидуальных условиях и в приоритетном режиме.

Буквально на днях мы также открыли аналогичную программу поддержки селлеров Ozon. Хочу добавить, что эти меры направлены не только на облегчение кредитной нагрузки. Мы вырабатываем другие предложения, в частности, снижение платы за расчетно-кассовое обслуживание, а также специальные программы со скидками до 70%, направленные именно на поддержку этого сегмента наших клиентов.

— Регион Дальнего Востока является своего рода глобальной площадкой, выполняющей функции территории экономического благоприятствования. Какие инструменты работают и наиболее эффективно помогают компаниям?

— Все меры преференций и механизмы государственной поддержки именно в Дальневосточном федеральном округе возымели очень большой эффект. Сегодня часть наших клиентов и партнеров, которые работают, например, в Центральной России или Сибири, тоже осуществляют свои проекты в этом регионе. В первую очередь, это, конечно же, условия территории опережающего развития, это Свободный порт Владивосток. Также речь о механизмах, которые дают здесь налоговые льготы, и возможности облегчить финансовую модель по новому проекту.

Сейчас на правительственном уровне обсуждается расширение этих мер, то есть превращение, условно, всего Дальнего Востока в такую территорию опережающего развития. Мы как банк и ключевой партнер МСБ в этом сегменте на Дальнем Востоке, конечно же, это тоже поддерживаем.

Такое снижение издержек очень сильно влияет на любую финансовую модель, и поэтому уже более 1 тыс. клиентов, которые работают как раз на территориях опережающего развития, стали нашими заемщиками и получили поддержку банка ВТБ.

— Близость ключевых партнеров нашей страны на Дальнем Востоке ощущается особенно остро. Какие инструменты предлагает банк для ведения бесперебойных трансграничных расчетов?

— ВТБ сохраняет, усиливает позиции ключевого банка для среднего и малого бизнеса на рынке внешнеэкономической деятельности и предлагает максимальные возможности трансграничных расчетов. Как самая масштабная финансовая структура по зарубежным подразделениям (это, конечно, Китай, Индия, Вьетнам, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия и Армения, где у нас есть наши подразделения) мы позволяем проводить безопасные расчеты в закрытом контуре и операционном приложении банка ВТБ.

Особое внимание уделяется, конечно, работе с КНР. Мы единственный российский банк с филиалом в Китае с местной лицензией, который предлагает этот уникальный комплекс услуг. Из нового: для наших клиентов мы создали систему работы через российский онлайн-банк. Таким образом можно, например, подать заявку на открытие расчетного счета в китайском банке своему контрагенту в ВТБ. Время платежа по местному времени составило восемь минут. Возможно заводить все профили компании. Сегодня мы владеем базой поставщиков по Китаю. И наши сотрудники могут порекомендовать нашим российским клиентам тех или иных контрагентов на территории республики.

Мы начали проводить сделки не только на русском и английском языке, но и с сопровождением на китайском. В прошлом году мы запустили программу «Китайский ход»: в различных регионах России мы собираем группы наших партнеров и клиентов, рассказываем про КНР, про особенности ведения бизнеса, приглашаем ведущих специалистов и погружаем в особенности китайской экономики и работы с партнерами там.

Но все-таки речь не только про Китай. Я бы отметил, что, например, Индия и Вьетнам по работе с Россией, с нашими клиентами, получают очень большое развитие. Около 30% и по одному, и по другому направлению получило расширение количество объемов платежей по контрагентам, связанным с этими странами. Здесь мы идем по такому же пути, как с Китаем, то есть улучшаем инфраструктуру и добиваемся лучших условий по проведению платежей и вот всеобъемлющей поддержки через нашу экосистему ВЭД.

— Еще одно стратегическое направление бизнеса — это строительство. Как вы оцениваете эти проекты? Насколько они для ВТБ являются привлекательными?

— Мы поддерживаем именно проекты комплексного освоения территорий. Они присутствуют в нашем портфеле уже не только в Москве или крупных городах-миллионниках, но и в регионах. Ведь запрос населения именно на покупку жилья в благоустроенных локациях с развитой инфраструктурой как раз добавляет необходимую добавленную стоимость к рыночной цене квартиры. И наполнение эскроу-счетов происходит гораздо быстрее по таким проектам, и, естественно, они являются и менее рисковыми.

— А по индивидуальному жилищному строительству такая же картина?

— Два года назад это были практически единичные проекты. Сегодня сегмент меняется, и его экономика уже выглядит более сбалансированной и, я так скажу, менее рисковой. Эскроу-механизм, конечно, помогает, то есть использование работы через эскроу-счета для банка снимает часть рисков (в первую очередь, это риски недостроя и нецелевого использования), поэтому мы уже активно эту программу внедряем.

Наши клиенты, заемщики из сегмента среднего и малого бизнеса могут взять кредит до 150 млн руб. сроком до трех лет, который позволяет финансировать до 80% затрат на возведение индивидуального жилого дома. Таким образом с помощью такого инструмента можно построить современный средний дом, не отвлекая свои оборотные средства. Кроме того, в таком случае не происходит сильного удорожания, и наши конечные потребители с удовольствием покупают индивидуальные дома.

Любое наполнение эскроу-счетов снимает нам риск и добавляет доходность за счет того, что, помимо активных операций кредитования, мы еще и получаем пассив. Ставки там начинаются от 6% годовых. Нам это интересно.

По итогам первого полугодия этого года наши заемщики, клиенты передали жителям нашей страны 350 готовых индивидуальных домов, и сейчас в нашем портфеле еще 800 домов. Программа будет более широкой, ведь есть очень актуальный и сильный запрос на возведение именно индивидуального жилого дома.