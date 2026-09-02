Главные новости за 2 сентября. Новороссийск

Министерство финансов Российской Федерации рассчитывает до конца 2026 года продать принадлежащие государству 20% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Оценка пакета уже проводится.

За семь месяцев 2026 года в бюджет Новороссийска поступило 327,2 млн руб. арендных платежей за землю и муниципальное имущество. Для выполнения годового плана с учетом дополнительного задания городу необходимо получить еще 376,5 млн руб.

Открытие детской научной площадки на пересечении улиц Героев Десантников и Дзержинского в Новороссийске вновь перенесли. Работы на объекте стоимостью 50,5 млн руб. должны завершить к 1 ноября.

Курорт «Мираклеон» планирует построить в Анапе новый круглогодичный семейный отель категории «пять звезд» на 447 номеров. Объем инвестиций в проект составит около 9,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал предпринимателя Михаила Семенова, владеющего рестораном «Большая Черепаха» в Геленджике, выплатить 140 тыс. руб. компенсации за нелегальное публичное исполнение музыкальных произведений. Спор возник по иску общероссийской организации «Российское авторское общество» (РАО), представляющей интересы правообладателей.

Три магазина в Новороссийске должны прекратить продажу табачной и никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Соответствующие требования Роспотребнадзора суды удовлетворили в полном объеме.