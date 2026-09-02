Главные новости за 2 сентября. Сочи

В августе Сочи занял первое место среди городов России по темпам роста цен на новостройки, где квадратный метр подорожал на 5,5% до 489,4 тыс. руб. В целом по стране рост зафиксирован в 51 из 70 городов, в том числе значительное увеличение отмечено в Мурманске (5,4%), Белгороде (4,8%), Вологде (4,6%) и Кирове (3,8%).

Суд в Сочи удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу РФ более 72 млн руб. ущерба, причиненного при исполнении госконтрактов, установив картельный сговор и предоставление недостоверных сведений о стоимости продуктов. В результате бюджетные средства были похищены, исполнение судебного акта контролирует прокуратура.

Сочи и Санкт-Петербург остаются одними из самых востребованных направлений: с 2022 года между городами выполнено 16 тыс. рейсов, перевезено более 5,1 млн пассажиров, а с начала 2026 года — свыше 430 тыс. человек. В сентябре авиасообщение сохраняется на ежедневной основе, рейсы выполняют шесть авиакомпаний, расписание рекомендуется уточнять на официальных сайтах перевозчиков или аэропорта Сочи.

Центральный районный суд Сочи взыскал 5,5 млрд руб. с юрлица и его бенефициаров за вред окружающей среде, установив, что компания без лицензии занималась отходами с марта 2023 по октябрь 2025 года. Проверка прокуратуры показала загрязнение почв на 10 га, иск был удовлетворен полностью.

РЖД выставила на торги единым лотом помещения общей площадью 45,3 тыс. кв. м на вокзалах в 64 городах, включая Сочи, для размещения гостиниц и комнат отдыха, аренда на пять лет с возможностью продления, при этом арендная плата за все объекты составляет 23,89 млн руб. в месяц. Инвесторы и операторы проявляют интерес, но требуют больше времени для оценки, так как объекты передаются без мебели, а РЖД ищет одного крупного якорного арендатора для централизованного управления и единого качества сервиса.