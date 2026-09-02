На слушаниях по жилому проекту у ЦПКиО екатеринбуржцы выступили против застройки

На общественных слушаниях по проекту планировки и межевания территории в районе улиц Луганской – Саввы Белых – русла реки Исети екатеринбуржцы выступили против застройки. Согласно данным городской администрации, участие приняли 32 человека. Напомним, на данной территории хотят построить около 292 тыс. кв. м жилья. Высотки до 31 этажа планируют построить в том числе вдоль ул. Машинной, а двухэтажные дома и дома в СНТ — снести.

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Жители жилого комплекса Suomen Ranta на общественных обсуждениях заявили, что не согласны с планом строительства высотных домов рядом с их ЖК, так как это может нарушить нормы инсоляции, и предложили снизить высотность проектируемых домов. Также местные жители опасаются, что проект не предусматривает расширение улицы Хуторской, которая уже перегружена транспортом. Жители также беспокоятся, что может быть изменено русло реки Исеть. Участники слушаний переживают, что могут возникнуть подтопления подвалов их дома.

Организаторы слушаний заявили, что проектирование соответствует действующим нормам, поэтому большинство замечаний отклонено. Часть предложений была принята во внимание, в частности, о корректировке расположения проектируемого пешеходного моста.