«Росморпорт» не смог оспорить штраф за брак на стройке в астраханском селе

Арбитражный суд Астраханской области отказал ФГУП «Росморпорт» в удовлетворении иска к Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора. Госпредприятие пыталось оспорить штраф в 500 тыс. руб. за нарушения при строительстве берегоукрепления в селе Федоровка Икрянинского района. Соответствующее решения появилось в картотеке арбитражных дел 26 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Проверка Ростехнадзора выявила многочисленные дефекты на объекте, среди которых 32 трещины на откосе, бетон ненадлежащего качества, негерметичные шпунтовые стенки и нарушения при монтаже металлических пластин. Также установили, что работы велись без разрешения на строительство и проектной документации.

В суде представители «Росморпорта» настаивали на истечении сроков давности привлечения к ответственности. Однако суд отклонил этот довод: объект до сих пор не введен в эксплуатацию, а нарушения фиксируются с 2021 года, поэтому правонарушение признано длящимся. Штрафы оставлены в силе, однако «Росморпорт» еще может подать апелляцию.

Нина Шевченко