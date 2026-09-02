Суд Пензы обязал перевозчика компенсировать моральный вред детям после ДТП

Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил иск матери двоих пострадавших детей к компании-перевозчику. Инцидент произошел 30 августа 2025 года на ул. Светлой в районе кафе «Восторг». Водитель автобуса №149, уходя от столкновения с электросамокатом, врезался в дерево, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области / Коммерсантъ

В салоне находились два брата в возрасте 10 и 16 лет. Один получил рану губы, у второго диагностированы ушибы грудной клетки. Обоих госпитализировали. Водитель самоката скрылся с места ДТП, сообщала в прошлом году Госавтоинспекция.

Суд взыскал с перевозчика 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение вступило в силу.

Нина Шевченко