В КБР суд рассмотрит дело о производстве 1 тыс. литров контрафактного алкоголя

Урванский районный суд Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в производстве и хранении немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщила прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, один из фигурантов организовал преступную группу, участники которой в 2025 году наладили работу подпольных цехов в Лескенском районе. Там, как полагают следователи, производили и хранили алкоголь без обязательной маркировки.

В ходе расследования правоохранители изъяли более 4,7 тыс. бутылок готовой к продаже продукции и около 1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере, а также по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ — производство и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии организованной группой в особо крупном размере.

Валерий Климов