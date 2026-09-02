В Махачкале расследуют дело об избиении школьницы сверстницами

В Махачкале возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетних местных жительниц, подозреваемых в избиении сверстницы на территории одной из школ города. Об этом сообщило СУ СК России по Дагестану.

По данным следствия, конфликт произошел 27 августа на футбольном поле общеобразовательной школы. Группа несовершеннолетних, как полагают правоохранители, применила к сверстнице насилие и наносила ей удары руками и ногами, в результате чего потерпевшая получила перелом ноги.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемые задержаны для допроса.

Валерий Климов