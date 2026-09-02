Экс-зампрокурора Ставрополья назначен и.о. прокурора ЯНАО

В ЯНАО назначен исполняющий обязанности прокурора округа — старший советник юстиции Александр Тыльченко. Ранее он занимал должность заместителя прокурора региона, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Александр Тыльченко служит в органах прокуратуры свыше 20 лет. Карьеру он начал в Омской области, затем работал в Ставропольском крае, где в 2015–2023 годах занимал пост заместителя прокурора. В 2023 году Тыльченко был переведён на Ямал на аналогичную должность.

Мария Хоперская