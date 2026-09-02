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Пачка купюр в Минеральных Водах оказалась не взрывным устройством

В районе Минеральных Вод обнаружена пачка банкнот — предмет не является взрывным устройством. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Ставропольского края.

Ранее губернатор региона Владимир Владимиров информировал о находке в районе Кавминвод предмета, предположительно представлявшего собой замаскированное взрывное устройство. На место были направлены сотрудники правоохранительных органов для обследования.

По предварительным результатам проверки, угроза отсутствует.

Мария Хоперская

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