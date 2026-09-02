В Анапе рассмотрели 20 материалов по делам несовершеннолетних

В Анапе на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 20 материалов. Значительная часть дел связана с нарушениями ПДД детьми, в том числе использованием электросамокатов мощностью более 250 Вт без права управления. Об этом сообщили в мэрии Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

С начала года в городе зарегистрировали 35 ДТП с участием детей. В некоторых случаях несовершеннолетние пострадали при использовании средств индивидуальной мобильности.

Кроме того, к ответственности привлекли родителей, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по содержанию и воспитанию детей. По итогам заседания на профилактический учет поставили три семьи, находящиеся в социально опасном положении.

В комиссии напомнили о требованиях краевого закона № 1539. Детям без сопровождения взрослых запрещено находиться в общественных местах: до семи лет — круглосуточно, от семи до 18 лет — с 22:00 до 06:00. За нарушение для родителей предусмотрена административная ответственность.

Анна Гречко