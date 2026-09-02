Художники распишут мост через Исеть на Уктусе

В Екатеринбурге 3 сентября начнется художественная роспись пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктуса. Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, оформление объекта выполнено в стилистике Международного фестиваля молодежи-2026, который откроется в городе на следующей неделе.

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«Новый объект станет частью наследия фестиваля и новым общественным пространством для жителей и гостей города. Художественное оформление моста дополнит благоустроенную территорию и сформирует новый узнаваемый объект на набережной Исети»,— сообщили в департаменте.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал, что работы по благоустройству на правом берегу реки выполняет строительный холдинг «Атом». Протяженность обновленной прогулочной зоны составляет 325 метров, а общая площадь — 8,3 тыс. кв. м.

«Екатеринбуржцы и гости города одной из визитных карточек уральской столицы считают набережную Исети, которая много раз меняла облик. Теперь мы поэтапно реализуем масштабный проект «От ВИЗа до НИЗа», чтобы создать цельный маршрут протяженностью около 42 километров вдоль главной водной артерии города. К уже благоустроенным участкам набережной в этом году добавятся еще три. Один из них – в микрорайоне Уктус на правом берегу Исети»,– отметил глава региона.

При обустройстве набережной сохранили природный ландшафт, убрав аварийные деревья. На набережной появились велосипедные и пешеходные дорожки, амфитеатр, зоны отдыха и детская площадка. Для детей установили канатную дорогу, большие качели и скалодром. На территории уложили рулонные газоны, высадили ивы, спиреи и вейник, а также создали посевные луга с цветущими растениями.

Ранее компания занималась благоустройством левого берега Исети на этом же участке.