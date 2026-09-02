Дагестан пересчитал за воду

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан вновь объявил о проведении электронного аукциона на реконструкцию внешней системы водоснабжения городов Избербаш и Каспийск. Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составила более 6,61 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Объявление нового конкурса последовало за чередой отмен и пересчетов. В июле 2026 года Дирекция капитального строительства региона аннулировала предыдущий тендер стоимостью 4,056 млрд рублей. Как следует из служебного письма заместителя генерального директора ведомства Г.Р. Магомедова от 16 июля, процедура была отозвана для «корректировки финансового обеспечения, пересмотра доведенных лимитов бюджетных обязательств и увеличения начальной максимальной цены контракта».

История вопроса тянется с ноября 2025 года, когда стартовая цена объекта составляла 6,7 млрд руб. со сроком работ до конца 2030 года. В мае 2026 года сумма была снижена до 4,05 млрд руб., а горизонт планирования сокращен до декабря 2028 года. После отмены результатов определения победителя в июне из-за жалобы участников, новый конкурс сорвался уже по инициативе заказчика.

Объект: реконструкция внешней системы водоснабжения г. Избербаш (включая г. Каспийск, с. Манаскент, местность «Уйташ», Карабудахкентский район, с. Уллубийаул). Место выполнения работ: Республика Дагестан (гг. Каспийск-Избербаш, Карабудахкентский р-н, с. Манаскент, с. Уллубийаул).

Сроки подачи заявок: с 2 сентября по 18 сентября 2026 года. Срок завершения работ: 10 декабря 2030 года.

Согласно проекту контракта, работы выполняются строго по Графику строительно-монтажных работ (Приложение № 2). Сроки, зафиксированные в графике на дату заключения договора, станут базовыми для начисления имущественных санкций при нарушении этапов или общего дедлайна. Окончание проекта подтверждается подписанием заказчиком последнего документа о приемке.

Последствия для строительного рынка Резкое повышение НМЦК более чем на 60% неизбежно изменит ландшафт претендентов. Квалификационные требования к опыту генподрядчиков рассчитываются как доля от стоимости лота. Увеличение бюджета автоматически поднимет планку входа: многие региональные строительные организации окажутся отсечены новыми финансовыми порогами. Это сузит круг потенциальных исполнителей, оставив преимущество крупным федеральным игрокам с развитой материально-технической базой и подтвержденным портфелем сопоставимых контрактов.

Протяженный линейный объект связывает ключевые населенные пункты дагестанского побережья. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», проблема водоснабжения является одной из наиболее острых для Избербаша — город годами страдает от систематических перебоев в подаче воды. Региональные власти неоднократно заявляли о выделении дополнительного финансирования на модернизацию инфраструктуры. Однако затянувшийся подготовительный этап, помноженный на рост сметы, провоцирует недовольство жителей и усиливает медийное внимание к эффективности расходования бюджетных средств. Подписание контракта станет лишь первым шагом: впереди четыре года масштабных земляных и монтажных работ, результат которых определит качество жизни сотен тысяч людей на побережье Каспия.

Тат Гаспарян