Движение трамваев по улице Куйбышева в Перми откроется с 5 сентября

Трамваи маршрутов №5 и №8 возобновят движение по улице Куйбышева после ремонта путей. Об этом сообщается на сайте администрации города. Компенсационный автобусный маршрут №72 прекратит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Тогда же начнутся работы на трамвайной линии по ул. Петропавловской: от улицы Борчанинова до станции Пермь II. Движение трамваев на этом участке и в направлении конечной остановки «Красный Октябрь» будет временно закрыто. На период ремонта выпуск всех вагонов будет осуществляться из депо «Балатово».

В связи работами трамвайный маршрут №5 будет следовать от остановки «Станция Бахаревка» до остановки «Улица 9 Мая» с разворотом через депо «Балатово». Возобновится работа маршрута №6 «Разгуляй – Велта». Маршрут №8 будет следовать от остановки «Микрорайон Висим» до «Инкар» через улицу Революции. Маршрут №12 от «Школы №107» будет следовать по улице Революции до конечной остановки «Вагоноремонтный завод». Маршруты трамваев №4 и №7 временно не будут обслуживаться. Они будут компенсированы увеличением количества вагонов на других маршрутах.