В Новороссийске установили мемориальные доски двум генерал-майорам ВДВ

В Новороссийске на территории воинской части 2 сентября открыли мемориальные доски генерал-майорам Воздушно-десантных войск Юрию Кривошееву и Андрею Суховецкому. В церемонии приняли участие военнослужащие, представители ветеранских и общественных организаций, молодежных патриотических движений, а также глава города Андрей Кравченко, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мемориальные доски посвящены двум офицерам, которые в разные годы командовали Новороссийским десантным соединением и внесли вклад в его развитие. Юрий Кривошеев возглавил дивизию после вывода российских войск из Литвы, когда соединение столкнулось с проблемами, связанными с сохранением и обеспечением личного состава. В период его командования развивались горная подготовка и снайперское направление.

Андрей Суховецкий прошел путь от курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища до генерал-майора. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в Сирии. Суховецкий погиб 28 февраля 2022 года.

На церемонии Андрей Кравченко отметил, что мемориальные доски должны сохранять память об офицерском долге и традициях ВДВ. После выступлений участники мероприятия почтили память военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам.

Анна Гречко