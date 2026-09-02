На Ставрополье участники СВО привлекли 17,5 млн рублей через поручительства

В Ставропольском крае участники специальной военной операции и их семьи с начала 2025 года привлекли более 17,5 млн руб. финансирования в бизнес благодаря механизму поручительств. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее востребованными сферами стали торговля и услуги. По данным властей, в этом году супруге одного из участников спецоперации выдали микрозайм в размере 1 млн руб. на развитие пекарни.

Министр также отметил, что в регионе также запустили образовательную программу, участники которой завершили работу с экспертами и приступают к практической части, в ходе которой непосредственно на предприятиях будут изучать нюансы ведения бизнеса.

Константин Соловьев