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На Ставрополье предпринимателя внесли в РНП из-за срывов поставок в детскую больницу

В Ставропольском крае антимонопольная служба включила индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года за неисполнение контракта на поставку продуктов в краевую детскую клиническую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Отмечается, что комиссия ведомства зафиксировала систематические нарушения условий контракта. В частности, заказчик направлял заявки на поставку, претензии и повторные заявки, однако товар так и не поступил. На последующие требования предприниматель не ответил. В итоге больница в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта.

В ФАСе отметили, что срыв поставок напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи и создает риски для здоровья, а неисполнение обязательств лишает заказчика возможности эффективно использовать выделенные бюджетные средства.

Константин Соловьев

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