В Кисловодске подозреваемого в крупном мошенничестве

В Кисловодске автоинспекторы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщил глава городской администрации Евгений Моисеев.

Сотрудники ГИБДД остановили на въезде в город 45летнего жителя Краснодарского края, который пытался покинуть Кисловодск на автомобиле «Лада». Идентификация задержанного стала возможна благодаря системе распознавания лиц, интегрированной в комплекс «Безопасный город» — она является единственной на Ставрополье.

Задержанный передан инициатору розыска.

Мария Хоперская