В Чувашии с сентября прошлого года на пособия по беременности и родам для 227 студенток очной формы обучения направили 12,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба отделения СФР по Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии беременным студенткам выплатили 12,3 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ В Чувашии беременным студенткам выплатили 12,3 млн рублей

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За стандартный отпуск по беременности и родам в 140 дней студентка получает 83,8 тыс. руб. При осложненных родах выплата за 156 дней составляет 93,4 тыс. руб., при многоплодной беременности за 194 дня — 116,1 тыс. руб.

Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска студенткам очной формы обучения вузов, колледжей, техникумов и других образовательных и научных организаций независимо от формы оплаты обучения.

С прошлого года размер выплаты рассчитывается не из стипендии, как ранее, а исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения в республике — 17,9 тыс. руб.

Анна Кайдалова