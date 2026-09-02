Липецкий завод боевых машин не смог отменить решение по иску структуры «Ростеха»

19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Курганской области по иску АО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») к ООО «Липецкий механический завод» (ЛМЗ; принадлежит генерал-майору в отставке Тимуру Гарееву). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Курганский машиностроительный завод» инициировал разбирательство в декабре 2025 года. Размер требований на тот момент составлял 70,7 млн руб. В мае суд удовлетворил заявление, однако подробности решения не разглашались, так как дело рассматривалось в закрытом режиме. Об этом ходатайствовало Минобороны РФ в апреле. Ведомство выступало в деле третьим лицом вместе с амурским АО «560 бронетанковый ремонтный завод», собственником которого было до 2021 года.

В июле ЛМЗ подал апелляционную жалобу на решение первой инстанции.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», после начала спецоперации липецкий завод попал под санкции Великобритании, Канады и США. В 2021 году он выкупил с банкротных торгов имущество Липецкого завода гусеничных тягачей.

Алина Морозова