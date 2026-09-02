Открытие детской научной площадки в Новороссийске перенесли на 1 ноября

Открытие детской научной площадки на пересечении улиц Героев Десантников и Дзержинского в Новороссийске вновь перенесли. Работы на объекте стоимостью 50,5 млн руб. должны завершить к 1 ноября. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на начальника городского управления ЖКХ Александра Прудникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ Фото: Александр Щербак / Коммерсантъ

Изначально завершить строительство планировали в середине июня. Затем срок сдачи объекта по информации на сайте госзакупок перенесли на 29 июля, а в июне заместитель главы города Рафаэль Бегляров заявил о новом сроке — 1 сентября. Теперь окончание работ ожидается 1 ноября.

Контракт на создание площадки получила краснодарская компания ООО «Центрнк». Стоимость работ составляет 50,5 млн руб. Подрядчик занимается благоустройством «Сквера Медиков».

Площадку планируют оформить в тематике, связанной с портовой идентичностью Новороссийска. В ноябре 2024 года глава города Андрей Кравченко сообщал, что объект создается в рамках программы по обустройству детских научных площадок.

По состоянию на 2 сентября территория остается на стадии строительства. На площадке находятся строительные материалы и оборудование, а ограждение установлено не по всему периметру.

Анна Гречко