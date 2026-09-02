Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чебоксарской школе открыли класс БПЛА

В Чебоксарах в школе № 65 открылся специализированный класс беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Чувашии.

В Чебоксарской школе открыли класс БПЛА

В Чебоксарской школе открыли класс БПЛА

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Чебоксарской школе открыли класс БПЛА

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На дополнительных занятиях школьники будут изучать устройство и типы БПЛА, осваивать сборку, моделирование и ремонт дронов. Пилотированию они сначала будут обучаться на симуляторах, затем перейдут к практическим занятиям.

В Росгвардии отметили, что новый класс позволит школьникам получить практические навыки работы с беспилотниками и познакомиться с перспективными техническими профессиями.

Анна Кайдалова