Пятерых жителей Новороссийска обвинили в попытке похитить средства из бюджета

Следственная часть УМВД России по Новороссийску завершила расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей в возрасте от 33 до 62 лет. По версии следствия, они пытались незаконно получить из бюджета более 720 тыс. руб, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фигурантам предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Организатором схемы следствие считает 38-летнюю директору коммерческой организации.

По информации следствия, женщина решила получить из бюджета деньги под видом возврата излишне взысканных налоговых сумм. Для этого она представила в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями. В подтверждение заявленных расходов, как утверждается, были подготовлены фиктивные договоры на оказание услуг и медицинские справки о дорогостоящем лечении.

К схеме женщина привлекла родственников и знакомых, распределив между ними роли. В течение полутора лет группа предпринимала попытки получить из бюджета более 720 тыс. руб. Завершить задуманное не удалось: при проверке документов сотрудники налогового ведомства выявили несоответствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в прокуратуру для решения вопроса о направлении в суд.

В случае признания виновными фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы. Ранее в Новороссийске следователи также направили в суд уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в попытке получить налоговый вычет в размере 400 тыс. руб. по поддельным чекам за стоматологические услуги

Анна Гречко