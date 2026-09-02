В Махачкале водитель «ГАЗ» насмерть сбил пешехода

В Махачкале 2 сентября 2026 года в дорожно-транспортном происшествит погибла местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

По данным полиции, около 11:00 на проспекте Имама Шамиля 27-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем «ГАЗ», двигался по выделенной полосе и совершил наезд на 58-летнюю жительницу Хасавюртовского района. Погибшая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Обстоятельства аварии выясняются.