Ресторан в Геленджике выплатит 140 тысяч рублей за незаконное использование хитов

Арбитражный суд Краснодарского края обязал предпринимателя Михаила Семенова, владеющего рестораном «Большая Черепаха» в Геленджике, выплатить 140 тыс. руб. компенсации за нелегальное публичное исполнение музыкальных произведений. Спор возник по иску общероссийской организации «Российское авторское общество» (РАО), представляющей интересы правообладателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Исковое заявление было подано в декабре 2025 года после того, как 4 июля того же года в заведении ответчика был зафиксирован факт использования семи музыкальных композиций без заключения лицензионного договора. В список нарушенных прав вошли такие произведения, как «Выхода Нет», «Стерва», «Пошлю его на», «Красивая Любовь (Remix)» и другие, принадлежащие в том числе издательствам «ПМИ» и «СБА Мыозик Паблишинг».

РАО, имеющее государственную аккредитацию на управление исключительными правами на публичное исполнение музыкальных произведений, представило в суде видеозапись и акт расшифровки, выполненный специалистом-музыковедом.

В решении суда подчеркивается, что лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для свободного посещения, обязано заключить договор с правообладателем или аккредитованной организацией, даже если музыка транслируется через технические устройства. Отсутствие такого договора признается незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности.

«Ответчик не представил доказательств заключения лицензионного договора, а также не опроверг расчет размера компенсации. Использование музыкального сопровождения в сфере общественного питания является существенной частью деятельности, направленной на привлечение клиентов и увеличение прибыли», — указано в решении суда.

Размер взыскания рассчитан исходя из ставки 20 тыс. руб. за каждое из семи нарушений, что соответствует минимальным тарифам, утвержденным авторским советом РАО. Суд признал эту сумму соразмерной допущенному нарушению.

Наталья Решетняк