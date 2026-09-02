В Ставропольском крае на трудоустройство льготников направили 6,8 млн рублей

Отделение Социального фонда России (СФР) по Ставропольскому краю направило более 6,8 млн руб. на предоставление субсидий работодателям, трудоустраивающим граждан из отдельных социально значимых категорий. К ним отнесены молодые специалисты, многодетные и одинокие родители, люди с инвалидностью, ветераны специальной военной операции, а также лица, потерявшие работу в результате сокращений. Об этом сообщили в отделении СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для получения субсидии организация или индивидуальный предприниматель должны соответствовать ряду условий: иметь официальную регистрацию, оформить сотрудника по трудовому договору на полный рабочий день, а также гарантировать выплату заработной платы на уровне не ниже 1,5 МРОТ.

Размер материальной поддержки зависит от категории трудоустроенного гражданина. Выплаты осуществляются в три этапа — по итогам первого, третьего и шестого месяцев работы сотрудника. Объем субсидии может составить три, шесть либо 12 минимальных размеров оплаты труда.

Наталья Белоштейн