Аварийность на теплосетях Кисловодска снизилась почти на 80%

В Кисловодске количество аварий на тепловых сетях в среднем сократилась за год на 80%. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев, ссылаясь на данные компании «Теплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков / Коммерсантъ Фото: Александр Голиков / Коммерсантъ

Так, в июле количество инцидентов снизилось на 91,5%, в августе — на 67,3% по сравнению с аналогичными периодами 2025 года. По данным властей, позитивная динамика стала следствием первой в истории города системной реконструкции наиболее проблемных участков теплосетей.

Во втором квартале 2026 года начались ремонтные работы, обновление теплового оборудования, закупка и прокладка новых труб. Программа реконструкции рассчитана на несколько лет. Работа на сетях, как отмечается, продолжается.

Константин Соловьев