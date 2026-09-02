Трассу Нижняя Салда — Алапаевск защитили от затоплений

В Свердловской области завершается капитальный ремонт 9 км участка трассы Нижняя Салда — Алапаевск. Ранее в эксплуатацию уже было введено 6 км этой дороги, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Основной задачей строителей стало предотвращение подтоплений на болотистой территории. Для этого дорожное полотно приподняли на метр, а систему водоотвода полностью перестроили. Специалисты разобрали старую насыпь на глубину до 2 м, укрепили основание и уложили новые слои щебня. В ходе ремонта рабочие смонтировали новые водопропускные трубы, а кюветы обложили бетонными плитами. На одном из участков возвели быстроток, который обеспечивает безопасный отвод больших объемов воды.

Всего в текущем строительном сезоне в нормативное состояние приведут 36 участков общей протяженностью 220 км. Эти работы также проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Июль этого года в Свердловской области стал месяцем, когда выпали самые обильные осадки. Десятки муниципалитетов, а также мосты и дороги, оказались подтоплены, вводились режимы ЧС.

Ирина Пичурина