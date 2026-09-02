В столице Татарстана открылся новый Дом учителя. Это первая в России площадка, объединившая профессиональное развитие педагогов и управленцев образования, сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открылся новый Дом учителя

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В Казани открылся новый Дом учителя

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Двухэтажное здание площадью около 950 кв. метров включает конференц-зал на 140 мест, трансформируемый зал на 70 мест, зал на 19 мест и медиастудию. Пространство оснащено мультимедийным оборудованием. Здание является объектом культурного наследия. Его восстановление началось в 2024 году. Необходимость создания новой площадки мэрия связала с ростом нагрузки на прежний Дом работников образования.

Работа Дома учителя будет организована по четырем направлениям: Центр лидерства, Педагогическая мастерская, R&D-центр и HR-центр. Они будут заниматься развитием управленческих компетенций директоров, внедрением современных образовательных технологий, профориентацией и привлечением педагогических кадров.

Дом учителя станет базой для Ассоциации молодых педагогов Казани. Здесь также планируют проводить методические объединения, педагогические советы, тренинги, мастер-классы и клубы по интересам.

Анна Кайдалова