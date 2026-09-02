На реконструируемой улице Вавилова в Ростове частично открыли движение

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция улицы Вавилова. На одном из участков частично открыли движение, сообщили в администрации города.

С 1 сентября открыто движение транспорта по двум полосам в каждом направлении на участке улицы Вавилова от проспекта Королева до переулка Изыскательского. В ночь со 2 на 3 сентября планируется запуск движения по проспекту Королева (участок от улицы Вавилова до остановочного пункта «Котельная»).

В районе улицы Орбитальной ведется переустройство водоводов диаметром 1000 и 1200 мм. Работы по переключению водовода диаметром 1200 мм находятся на завершающей стадии — мероприятия запланированы на 8 сентября. В связи с этим предусмотрено временное отключение водоснабжения сроком до одних суток (график согласован с АО «Ростовводоканал»). После 8 сентября подрядчик планирует приступить к переключению водовода диаметром 1000 мм.

Мария Хоперская