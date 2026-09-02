В Новгородской области изъяли более тонны синтетических наркотиков

В Новгородской области полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере. В ходе операции изъято более 1,1 тонны синтетических наркотиков, 240 кг прекурсоров и свыше 10 тонн химических реактивов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, участники сообщества под руководством анонимных кураторов производили наркотики в двух лабораториях. Готовые вещества передавались для дальнейшего сбыта через тайники-закладки, а расчеты проводились наличными. Задержаны шестеро подозреваемых из разных регионов, трое из них ранее были судимы.

Еще более 14 тыс. литров изъятых веществ направлены на экспертизу. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на незаконный оборот наркотиков и участии в преступном сообществе. Все шестеро заключены под стражу.

Карина Дроздецкая