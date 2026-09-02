В Ярославской области частные детективы помогут приставам в розыске должников

В Ярославской области судебные приставы смогут обращаться к частным детективам за помощью в розыске должников. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали врио главного судебного пристава региона Ольга Кашипова и частный детектив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Ярославской области Фото: УФССП по Ярославской области

«Подписанный документ определяет основные формы взаимодействия и сотрудничества между сторонами. В частности, соглашение позволит повысить эффективность розыска должников, их имущества или розыска детей»,— сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

Такое взаимодействие разрешает законодательство. Сейчас в розыске находятся около 800 граждан. С начала 2026 года судебные приставы нашли 353 неплательщика.

Алла Чижова