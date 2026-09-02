В Казани на улице Рауиса Гареева открыли центр регби. Объект площадью более 5,4 тыс. кв. м станет домашней ареной клуба «Стрела-Ак Барс», сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открылся центр регби

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой В Казани открылся центр регби

Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

В здании расположены тренажерные залы, раздевалки, медицинские кабинеты, комнаты отдыха, буфет, рабочие кабинеты и 10 спален. Поле оборудовано искусственным газоном с системой полива и подогрева, открытые трибуны рассчитаны на 1,7 тыс. зрителей.

Первая игра на новом поле состоится 20 сентября. «Стрела-Ак Барс» примет московскую команду «Слава-МАР».

Анна Кайдалова