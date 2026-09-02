Росимущество потребовало выселить семью Невзоровых* из дома в Лисьем Носу

Росимущество обратилось в суд с требованием выселить журналиста-иноагента Александра Невзорова*, его супругу Лидию Невзорову**, их 19-летнего сына и 83-летнюю тещу из дома в поселке Лисий Нос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Речь идет о доме площадью 344,6 кв. м на Новоцентральной улице. После перехода недвижимости в собственность государства все четверо членов семьи сохранили регистрацию по этому адресу. Росимущество считает, что это позволяет им незаконно пользоваться домом, нарушая права государства как собственника.

Истец просит прекратить право ответчиков пользоваться недвижимостью, выселить их и обязать органы МВД снять всех четверых с регистрационного учета. Суд принял иск к производству, предварительное заседание назначено на 5 октября.

Дом и участок ранее принадлежали Лидии Невзоровой**. В 2023 году она продала недвижимость своей матери, однако суд впоследствии признал сделку мнимой. В декабре 2024 года имущество было обращено в доход государства.

В августе Приморский суд Петербурга заочно арестовал Александра Невзорова* и Лидию Невзорову**. Александру Невзорову* вменяют уклонение от обязанностей иноагента и финансирование экстремистской деятельности, его супруге — финансирование экстремистской деятельности.

* — Признан в России иностранным агентом и участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России.

** — Признана участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России.

Карина Дроздецкая