В Дагестане расследуют дело о мошенничестве при получении субсидии

В Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и подделка официальных документов). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в июле 2025 года директор фирмы вместе с главой крестьянско-фермерского хозяйства для незаконного получения бюджетных денег изготовил поддельные документы о якобы проведенных гидромелиоративных работах.

В частности, в документах для министерства сельского хозяйства и продовольствия республики были указаны недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, а также завышена сумма понесенных затрат. На основании подложных данных КФХ было включено в число победителей отбора на получение субсидии.

На счет хозяйства перечислили более 21 млн руб. бюджетных средств с незаконным доходом, который оценили в более 1,2 млн руб.

Расследование продолжается.

Константин Соловьев