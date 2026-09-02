Несколько районов Новошахтинска остались без воды из-за ремонтных работ

Жителей Новошахтинска предупредили о перебоях в водоснабжении из-за аварийных работ. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Работы ведутся на трубопроводе по улице К. Цеткин. С 10:45 2 сентября временно приостановлена работа насосной станции №142. Соответственно, воды нет в следующих районах: п. Кирова, п. Тельмана, п. Южный и п. Красный Шахтёр

Работы планируется завершить ориентировочно в 17:00 2 сентября.

Мария Хоперская