На Дону 86% билетов на поезда покупают онлайн

За первые семь месяцев 2026 года на Юге России, включая Ростовскую область, через интернет было куплено 11,1 млн билетов на поезда дальнего следования — это 86% от общего объема продаж. Такие данные приводит пресс-служба СевероКавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тренд на цифровизацию продаж проездных документов наблюдается по всей стране, однако на юге он выражен особенно ярко. В СКЖД отмечают, что онлайнпокупка позволяет пассажирам не только существенно экономить время, но и избегать дополнительных комиссий.

В компании добавили, что с 1 сентября оператор «Гранд Сервис Экспресс» начал принимать к оплате цифровые рубли на своем сайте в рамках пилотного проекта по внедрению новой формы расчетов. Для проведения платежа пассажиру достаточно нажать кнопку «Универсальный QR» и выбрать соответствующий способ оплаты. При этом сам процесс приобретения билета практически не изменился.

Наталья Белоштейн