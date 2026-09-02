Жителя Ижевска привлекут за попытку пронести в суд клинок под видом трости

52-летний посетитель суда в Ижевске попытался пронести в здание стальной клинок, замаскированный под трость. Об этом сообщили в УФССП по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Удмуртии Фото: УФССП по Удмуртии

Судебный пристав остановил его на входе при осмотре. «На вопрос о цели ношения данного предмета в здании суда гражданин пояснений не предоставил»,— добавили в управлении.

Посетитель оказался участником заседания по административному делу. За попытку пронести клинок на него был составлен протокол о неисполнении распоряжения судебного пристава (ст. 17.3 КоАП). За это предусмотрен штраф до 3 тыс. руб.