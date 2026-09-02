Спасатели эвакуировали травмированного подростка из ущелья в Сочи

В Мамедовом ущелье в Сочи спасатели эвакуировали травмированного подростка из Оренбурга. Накануне вечером молодой человек получил травму в русле реки Куапсе. О происшествии в службу 112 сообщила его мать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели оказали подростку необходимую помощь и зафиксировали поврежденную ногу шиной. После этого молодого человека на носилках транспортировали к началу туристического маршрута. Там его передали врачам скорой помощи. Семья приехала в Сочи на отдых из Оренбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

За день до этого спасатели помогли двум 20-летним туристкам, которые заблудились в районе водопада Кейва. Девушки решили подняться по отрогам горы Ачишхо к водопаду, однако сошли с туристической тропы и не смогли самостоятельно найти путь обратно. После этого они обратились в службу 112.

Спасатели обнаружили туристок выше водопада. Девушки находились рядом с Мельничным ручьем под скальной полкой. Спасатели помогли им спуститься к тропе и вывели из лесного массива. После этого туристок на внедорожнике МЧС России вывезли в поселок Красная Поляна. Одна из девушек приехала в Сочи из Новосибирска, вторая — из Кировской области.

В минувшие выходные в Сочи также произошел несчастный случай на турбазе «Вилла сказка». 70-летний отдыхающий сорвался с обрыва и оказался в труднодоступной местности. Спасатели подняли мужчину из лесного массива.

В августе спасатели оказывали помощь пострадавшей в районе Красной Воли.

Женщину обнаружили с травмой головы и возможным переломом руки. Она отправилась вместе с родственниками на прогулку по Кудепстинскому каньону, где оступилась, упала и ударилась головой о камни.

Мария Удовик