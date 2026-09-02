Туристки заблудились во время подъема к водопаду Кейва

Две 20-летние туристки заблудились во время подъема по отрогам горы Ачишхо к водопаду Кейва в Сочи. Девушки сошли с тропы и не смогли самостоятельно найти путь обратно, после чего обратились за помощью по номеру 112. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели обнаружили туристок выше водопада, рядом с Мельничным ручьем под скальной полкой. Они помогли девушкам спуститься к тропе и вывели их из лесного массива. После этого спасатели на внедорожнике МЧС России доставили туристок в поселок Красная Поляна.

Спасенные приехали в Сочи из Новосибирска и Кировской области. Обеим туристкам было по 20 лет.

Ранее в Сочи спасатели помогли 70-летнему мужчине, который сорвался с обрыва в районе турбазы «Вилла сказка». Инцидент произошел в минувшие выходные. Пострадавшего обнаружили в труднодоступной местности и подняли оттуда спасатели.

В августе спасатели также выезжали в район Красной Воли для транспортировки пострадавшей женщины. Ее обнаружили с травмой головы и возможным переломом руки. Женщина отправилась на прогулку по Кудепстинскому каньону вместе с родственниками. Во время прогулки она оступилась, упала и ударилась головой о камни.

«Ъ-Сочи» писал, что спасатели ЮРПСО МЧС России вывели из Агурского ущелья в Сочи двух туристов из Санкт-Петербурга — женщину и ее сына. Они заблудились во время спуска с горы Ахун к Агурским водопадам, не рассчитав продолжительность маршрута на световой день.

Мария Удовик