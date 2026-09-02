На медиков в Екатеринбурге поступили более 7 тыс. человек в этом году

Более 7 тыс. человек в 2026 году стали студентами Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) и Уральского государственного медуниверситета (УГМУ), сообщили в минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Свердловской области Фото: Минздрав Свердловской области

В СОМК поступили 4620 человек — на 500 ребят больше, чем годом ранее. На бюджет с последующим распределением в конкретные больницы и поликлиники поступили 2,3 тыс. человек — это будущие фельдшеры, медицинские сестры и акушерки.

УГМУ принял более 2,4 тыс. человек на все уровни подготовки. На программы специалитета по целевому договору зачислены 536 человек: 385 — за счет средств федерального бюджета и 151 — за счет средств бюджета Свердловской области.

В этом году УГМУ стал одним из самых популярных вузов России среди абитуриентов по количеству поданных заявлений на поступление онлайн. Как сообщили «Ъ-Урал» в вузе, число заявлений на поступление выросло на 27,4% к 2025 году: было принято 21,4 тыс. заявок на бюджет от 6,4 тыс. абитуриентов. Наиболее популярные специальности — лечебное дело, педиатрия и стоматология.

Ирина Пичурина