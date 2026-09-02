Новороссийск рассчитывает получить 376,5 млн рублей арендных платежей до конца года

За семь месяцев 2026 года в бюджет Новороссийска поступило 327,2 млн руб. арендных платежей за землю и муниципальное имущество. Для выполнения годового плана с учетом дополнительного задания городу необходимо получить еще 376,5 млн руб. Об этом сообщила и.о. заместителя главы города Наталья Ищенко по итогам заседания краевой комиссии по обеспечению поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Участники заседания обсудили выполнение плановых показателей и работу с задолженностью по арендным платежам. В частности, внимание уделили претензионно-исковой работе и мерам по сокращению долгов. Годовой план по арендным платежам установлен в размере 703,7 млн руб.

Госпожа Ищенко отметила, что необходимых резервов достаточно для выполнения установленного на 2026 год плана в полном объеме. Работа с должниками продолжается.

Ранее сообщалось, что общая сумма доходов по итогам 2025 года достигла 18 млрд 601,1 млн руб., а расходы составила 18 млрд 669,1 млн руб. Поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края оценили в 62 млрд руб., а темп роста составил 100,3% к уровню 2024 года.

Анна Гречко