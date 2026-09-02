На Дону на ремонт котельной и обустройство площадок ТКО направят 10 млн рублей

На обеспечение теплоснабжения школы в Обливском районе и создание новых площадок для мусорных контейнеров в Боковском районе направят более 10 млн руб. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам интерактивного приема жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для устранения рисков перебоев с отоплением в школе Обливского района направлены 3 млн рублей — из областного бюджета, еще 742 тыс. рублей — из муниципального. Установка новых котлов должна быть завершена до старта отопительного сезона.

По обращению жительницы х. Дуленкова в Боковском районе стартует проект по оборудованию площадок под мусорные контейнеры. Из областного бюджета на эти цели выделено почти 6,5 млн руб. В общей сложности в районе планируется обустроить 104 площадки, 9 из них — в х. Дуленкова.

До 30 сентября предстоит провести конкурс и заключить муниципальный контракт, а сами работы — включая ограждение площадок и устройство бетонных оснований — должны быть завершены до декабря.

Помимо этих проектов, в ходе приёма были рассмотрены и другие социально значимые обращения: в Верхнедонском районе выделят более 5 млн руб. на спецавтомобиль для транспортировки пациентов на гемодиализ, в РостовенаДону 1,6 млн рублей направят на строительство тротуара возле школы № 104, а в Советском районе продолжаются работы по ремонту улицы Максима Горького — их планируют завершить досрочно, уже в сентябре.

Наталья Белоштейн