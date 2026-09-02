В Сочи предупредили о плановых отключениях электричества 2 сентября

В Сочи 2 сентября пройдут плановые производственные работы на энергооборудовании. Для их безопасного выполнения на отдельных территориях возможно ограничение подачи электроэнергии. Работы могут затронуть улицы в Лесном, Галицыне, Монастыре, Эстосадке, Хосте, Раздольном и других населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 07:00 до 19:00 ограничения возможны в селе Лесное, селе Галицыно, селе Монастырь, Эстосадке на улицах Эстонской, Олимпийской, 16, Искры, Кузнечной, Батайской, Раевской, Насыпной и Светогорской. В Хосте ограничения возможны на улицах Платановой, Адлерской и Железнодорожной.

В Раздольном работы могут затронуть улицы Амбровую, Земляничную, Кленовую, Красносельскую, 20-й Горнострелковой дивизии, Бытху, 37, Следопытов, Водораздельную, Крестьянскую, Прямую, Тепличную, Бамбуковую, Виноградную, Инжирную, Плеханова, Политехническую, Пластунскую, 81, Альпийскую, Пятигорскую, Чайкиной, Чайковского, Красноармейскую, Тельмана, Цюрупы, Соколова и Курортный проспект. Также в перечень вошли переулки Городской, Рабочий и Ландышевый, улица Ландышевая, улица 74 км, СНТ «Горный сад», СНТ «Урожай-2», СНТ «Восход» и Водораздельная база.

В селе Сергей Поле ограничения возможны на улице Славы. В поселке Шаумяновка работы затронут район Грушевого сада, ЖСТ «Чаевод», улицу Батумское шоссе, а также улицы Прозрачную и Туманяна. В селе Васильевка в перечень вошли СТ «Лесхоз», переулок Объездной, СТ «Горный ручей», СНТ «Василек», улицы Братьев Еремян и Просторная.

В Якорной Щели ограничения возможны на улице 55 км, улице Алой, Главной и Львовской. В селе Детляжка работы могут затронуть улицы Ближнюю, Главную, Лиловую, Липовую, Львовскую и Рязанскую. В поселке Разбитый Котел указана улица Звездная. В Нижнем Уч-Дере в перечень вошли улицы Бризовая, Мартовская, Еловая и Декабристов. В ауле Калеж ограничения возможны на улицах Адыгэхабль и Лыготх.

Также плановые работы могут затронуть село Тенгинка на улицах Зеленой, Набережной, Подгорной, Солнечной, Строителей, Шаумяна и Ясеневой. В Джубге ограничения возможны на улице Логвинова. В селе Шаумян — на улицах Логинова, Малхасяна, Шаумяна, Спортивной и 11-ти Героев Артиллеристов. В Дедеркое — на улице Совхозной, в переулке Совхозном и в микрорайоне Эдельвейс. В Новомихайловском работы могут затронуть микрорайоны Звездный, Лунный и Лесной.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 220-0-220.

Мария Удовик