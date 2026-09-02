В Сириусе начал работу центр парусного спорта

На федеральной территории «Сириус» открыли центр парусного спорта. В центре создали условия для теоретических и практических занятий, а также предусмотрели помещения для тренировок и ремонта оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Парусные направления в центре «Сириус» развивают в течение двух лет. Сейчас в научном центре парусным спортом занимаются 69 воспитанников. Всего на этом спортивном направлении числится более 100 человек. После начала работы нового центра число воспитанников планируют увеличить до 300.

Центр оснастили лекционными классами для теоретических занятий, тренажерными залами, столовой и мастерской для ремонта. На церемонии открытия руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева сообщила, что одновременно в Сириусе запустили программу военно-морской подготовки.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Этому предшествовало создание в 2019 году по поручению главы государства научно-технологического университета «Сириус» для поддержки и развития талантов.

Мария Удовик